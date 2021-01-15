В Уфе в аварии с предположительно пьяным таксистом пострадала 11-летняя девочка

Напомним, 10 января в Салаватском районе Башкирии столкнулись два автобуса частного перевозчика. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом в больнице находились две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась на следующий день. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.