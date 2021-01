В Уфе в аварии с предположительно пьяным таксистом пострадала 11-летняя девочка

Накануне в столице Башкирии случилось ДТП с участием таксиста. В результате аварии госпитализировали 11-летнюю девочку с различными травмами.

На пересечении улиц Достоевского и Ветошникова столкнулись «Hyundai Solaris», за рулем которого находился 29-летний таксист с признаками опьянения, и «Mitsubishi Lancer» под управлений 55-летний мужчина. В аварии пострадала дочь второго водителя. Ребенка доставили в больницу. Таксист, как передает ГИБДД, отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Начато разбирательство в происшествии. Напомним, 10 января в Салаватском районе Башкирии столкнулись два автобуса частного перевозчика. В аварии погибли 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. В тяжелом в больнице находились две сестры из Уфы. Старшая из них скончалась на следующий день. Ещё 12 человек получили различные травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

