В Башкирии женщина умерла после переливания крови, возбуждено дело

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о врачах больницы в Сибае, следует из сообщения СК РФ по РБ.
В правоохранительные органы обратились родственники 69-летней женщины, которая умерла 10 марта. Люди считают, что женщина умерла из-за того, что в больнице перепутали группу крови при переливании.
По предварительным данным, женщина поступила в больницу 18 февраля с обострением сердечно-сосудистой патологии. Дочь рассказала, что 20 февраля 2017 года пациентке было сделано переливание крови, а 10 марта 2017 года она скончалась. Врачи не подтверждают факт переливания крови пациентке.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление лица или лиц из числа медицинского персонала, возможно, причастных к совершению преступления. Истребована вся медицинская документация по пациенту. Следователем готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления правильности и полноты оказания медицинской помощи. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении СК.