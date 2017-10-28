В Башкирии женщина умерла после переливания крови, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о врачах больницы в Сибае, следует из сообщения СК РФ по РБ.

В правоохранительные органы обратились родственники 69-летней женщины, которая умерла 10 марта. Люди считают, что женщина умерла из-за того, что в больнице перепутали группу крови при переливании.

По предварительным данным, женщина поступила в больницу 18 февраля с обострением сердечно-сосудистой патологии. Дочь рассказала, что 20 февраля 2017 года пациентке было сделано переливание крови, а 10 марта 2017 года она скончалась. Врачи не подтверждают факт переливания крови пациентке.