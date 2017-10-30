В Москве фельдшеры скорой помощи сломали руки 91-летней пациентке

В Москве фельдшеры скорой помощи по неосторожности сломали обе руки 91-летней пациентке.

Как пишут «Дни.ру» , пожилую женщину уронили на лестницу в ходе транспортировки.

Сообщается, что у пенсионерки были сильные боли, из-за чего у нее случился нервный срыв. Родные пенсионерки вызвали ей психиатрическую скорую помощь.

Приехавшие врачи хотели сделать пациентке укол, но она оказывала сопротивление. В результате, медикам пришлось скрутить пенсионерке руки.