В Москве фельдшеры скорой помощи сломали руки 91-летней пациентке
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В Москве фельдшеры скорой помощи по неосторожности сломали обе руки 91-летней пациентке.
Как пишут «Дни.ру» , пожилую женщину уронили на лестницу в ходе транспортировки.
Сообщается, что у пенсионерки были сильные боли, из-за чего у нее случился нервный срыв. Родные пенсионерки вызвали ей психиатрическую скорую помощь.
Приехавшие врачи хотели сделать пациентке укол, но она оказывала сопротивление. В результате, медикам пришлось скрутить пенсионерке руки.
На следующий день родные обнаружили на руках пожилой женщины опухоли и снова вызвали скорую помощь, но на этот раз обычную. Однако в ходе транспортировки фельдшеры случайно уронили пациентку на лестницу.
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