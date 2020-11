Сегодня, 5 ноября, стало известно, что в республике еще один пациент скончался от коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день умерло 57 человек.

По данным Минздрава Башкирии, умершей оказалось 52-летняя уфимка. Коронавирус вызвал множество сопутствующих заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, а также гипертоническая болезнь. Напомним, накануне от коронавируса также скончалась 42-летняя женщина, у которой течение болезни было осложнено хроническим обструктивным бронхитом, пиелонефритом и морбидным ожирением 2 степени.

