У главы Рима Вирджинии Раджи диагностировали коронавирусную инфекцию.

По сообщению газеты “Известия” Раджи сообщила о своем диагнозе в социальной сети. Мэр написала, что тест на ковид дал положительный результат, но сама она чувствует себя хорошо - болезнь протекает бессимптомно. Ранее сообщалось, что в Италии зарегистрировано более семисот тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. В связи с новой волной заболевания, власти государства приняли решение об ужесточении ограничительных мероприятий.

