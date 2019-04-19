После проверки КСП уволился гендиректор «Башфармации» Салават Рахматуллин

Тогда в работе предприятия были найдены многочисленные нарушения конкуренции при формировании ее политики ценообразования и закупок на сумму свыше 165 млн рублей. Как сообщал Rbtoday, за нарушение контрактов поставщикам не предъявлялись штрафные санкции, закупки искусственно дробились. Это привело к снижению ценовой доступности лекарств для населения. Более 70% исследуемых препаратов у «Башфармации» оказались дороже, чем у других продавцов в Башкирии и в ПФО. За два года число его аптек уменьшилось на 39 единиц. Также выявлены факты неэффективного использования имущества. КСП направила материалы проверки в правоохранительные органы. Были внесены представления в адрес минздрава Башкирии и «Башфармации». Восемь руководителей предприятия привлекались к дисциплинарной ответственности.