После проверки КСП уволился гендиректор «Башфармации» Салават Рахматуллин

Гендиректор государственной аптечной сети ГУП «Башфармация» Салават Рахматуллин уволился. Вчера он отработал последний день, сообщили «Медиакорсеть» в приемной предприятия, отметив, что истек срок его контракта. Кто займет его должность, пока неизвестно.
Господин Рахматуллин на звонок не ответил. По данным источника ProUfu.ru, его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами проверки «Башфармации» Контрольно-счетной палатой Башкирии в прошлом году.
Тогда в работе предприятия были найдены многочисленные нарушения конкуренции при формировании ее политики ценообразования и закупок на сумму свыше 165 млн рублей. Как сообщал Rbtoday, за нарушение контрактов поставщикам не предъявлялись штрафные санкции, закупки искусственно дробились. Это привело к снижению ценовой доступности лекарств для населения. Более 70% исследуемых препаратов у «Башфармации» оказались дороже, чем у других продавцов в Башкирии и в ПФО. За два года число его аптек уменьшилось на 39 единиц. Также выявлены факты неэффективного использования имущества. КСП направила материалы проверки в правоохранительные органы. Были внесены представления в адрес минздрава Башкирии и «Башфармации». Восемь руководителей предприятия привлекались к дисциплинарной ответственности.
Салават Рахматуллин был назначен руководителем «Башфармации» в 2016 году. До этого год проработал начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Башкирии. С 2012 по 2015 годы руководил республиканскими подразделениями федеральных компаний по производству медицинских изделий. В 2006–2010 годах был проректором Башкирского государственного медицинского университета. В прошлом году избрался депутатом в Госсобрание-Курултай Башкирии.