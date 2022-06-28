«Наша компания разрабатывает и предлагает современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь семьи более безопасной и комфортной. Важно, что это на 100% российские ИТ-продукты, созданные внутри компании с учетом нашего опыта взаимодействия с миллионами частных клиентов по всей стране. Цифровизация многоквартирных домов в ближайшие годы будет стремительно набирать темпы — это станет одним из важнейших показателей конкурентоспособности жилья и управляющей компании. „Ростелеком“ первым из федеральных операторов разработал и начал внедрять комплексное решение цифровых задач, важных как для управляющих компаний, так и для жителей. Наше решение может быть установлено под ключ по всей стране», — сказала вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.