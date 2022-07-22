6 пунктов, на которые необходимо обращать внимание при выборе планировки квартиры

Покупка недвижимости — одно из самых значительных капиталовложений в жизни человека. Соответственно, к данному вопросу необходимо подходить ответственно. Можете ли вы четко ответить на вопрос, какой должна быть квартира вашей мечты?

Конечно, все зависит от ваших целей, пожеланий и финансовых возможностей, но, если рассматривать жилье с точки зрения планировок, то есть несколько нюансов, которые вы должны учитывать. Ведь правильно подобранное планировочное решение позволит с пользой распорядиться каждым квадратным метром оплаченной жилой площади и организовать жилое пространство наиболее комфортным образом. О том, как выбрать квартиру, в которой будет комфортно жить на протяжении долгих лет, нам рассказал один из ведущих застройщиков РБ, ГК «Первый Трест». - Выбор планировки — важная задача, которая справедливо считается одной из самых непростых при покупке квартиры. Так как правильно подобранное планировочное решение будет влиять на комфорт проживания. И несмотря на то, что всё очень индивидуально, есть критерии, на которые необходимо ориентироваться при выборе. До покупки квартиры представьте образ жизни семьи на несколько лет вперед. Рассмотрите разные сценарии развития событий в вашей семье и подумайте, что будет наиболее оптимальным в том или ином случае, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Рассмотрим на примерах: Решение жилищного вопроса для многих начинается с покупки однокомнатной квартиры. Причины могут быть разные: кто-то пока не может позволить себе больше, а кому-то и этого вполне хватает. В любом случае люди задерживаются в «однушке» как минимум на несколько лет, поэтому важно выбрать удобную планировку, в которой будет комфортно жить. А значит лучше сразу выбирать квартиру с отдельной спальней, где общая и приватная зона разделены. Например, однокомнатная квартира в ЖК Urbanica отлично подойдёт для одного человека, который любит принимать гостей. Просторная кухня-гостиная 14,5 кв. м позволит разместить здесь не только зону для приготовления пищи, но и зону для посиделок с друзьями. Фото: https://1trest.ru/ А двухкомнатная квартира с европланировкой в особом доме «Сенатор» идеальна для молодой пары. Когда в вашей семье произойдёт радостное событие и на одного человека станет больше, вы сможете комфортно жить в этой квартире ещё год-два, без необходимости экстренного расширения жилплощади. Ведь площадь спальни позволит при необходимости поставить кроватку, а в просторной кухне-гостиной с лёгкостью можно будет организовать игровое пространство. Кроме того, просторный коридор с нишей под шкаф-купе и гардеробная комната, дают возможность для хранения сезонных вещей или игрушек. Фото: https://1trest.ru/ Трёхкомнатная квартира с европланировкой с лёгкостью может стать идеальным вариантом для семьи с одним ребёнком. Например, квартира в ЖК Urbanica, где благодаря угловым окнам кухня-гостиная будет наполнена максимальным количеством света, и собираясь всей семьёй или принимая гостей можно будет любоваться панорамой города, а разнесённые спальни обеспечивают максимальную приватность. Фото: https://1trest.ru/ Для семьи с двумя однополыми детьми лучше выбирать вариант квартир, где одна из комнат имеет площадь более 15 кв. м, так как кроме кроватей, там ещё должны уместиться рабочее место, игровая зона и система хранения для одежды и игрушек. Удачным примером является квартира 3С в ЖК «Новатор», где под детскую можно отдать комнату метражом 18,3 кв. м, а мастер спальню с собственной ванной и гардеробной использовать в качестве спальни для родителей. Фото: https://1trest.ru/ Если у вас двое разнополых детей или у ваших детей большая разница в возрасте, то предпочтительнее взять четырёхкомнатную квартиру с европланировкой, чем классическую трёхкомнатную. При идентичной площади и одинаковом количестве изолированных комнат, общественное пространство для сбора всей семьи в 4С будет больше. Например, квартира в ЖК Grand&Grand. Фото: https://1trest.ru/ И ещё несколько важных нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе планировки. Чем больше света в квартире, тем она уютнее. Поэтому выбирая квартиру, отдавайте предпочтение вариантам с увеличенными или угловыми окнами – это поможет наполнить вашу квартиру светом, что особенно важно в наших широтах, где в зимнее время света не хватает даже днём. Обращайте внимание на какую сторону света выходят окна в понравившейся вам квартире. Тем, для кого жизненно необходимо большое количество солнечного света лучше выбирать квартиры, где окна выходят на юг. Восточное направление подойдёт жаворонкам, ведь так каждое утро ваша квартира будет наполняться светом восходящего солнца. А для романтичных особ, которые любят провожать закаты идеальным вариантом станет квартира с окнами на запад. Тем же кто не переносит жару лучше выбрать северное направление. Выбирая жильё обращайте внимание на размер и конфигурацию не только жилых помещений, но и на общие зоны. Часто наличие вместительной прихожей и просторной ванной бывает куда важнее, чем несколько «пустых» лишних метров в комнате. Как показывает практика оптимальным является прихожая квадратной или прямоугольной формы с метражом от 4 до 7 метров. В этом случае вам хватит места, чтобы организовать, как пространство для хранения вещей, так и место где вы и ваши домочадцы смогут одеть/снять обувь или встретить курьера. Аналогично и с ванной комнатой, оптимальный метраж для комфортной установки сантехнического оборудования «санузел+ванна» - 4/5 кв. метров. Учитывайте, что на комфорт проживания влияет не только размер и форма комнаты, но и высота потолка, так оптимальной высотой в чистоте считается 2,7 – 3 м. Главное помнить, что часть свободного пространства «съест» чистовая отделка, поэтому при покупке квартиры лучше выбирать варианты, где есть запас на дизайнерские эксперименты. А тем, кто любит принимать гостей или у кого большая семья лучше выбирать варианты квартир с европланировкой, где гостиная совмещена с кухней. Это один из самых эргономичных форматов жилья, который позволяет создать единое комфортное и полезное пространство, а также выделить больше функциональных зон, даже при малой площади. Кроме того, этот формат открывает огромные перспективы для оригинального оформления интерьера. Если у вас много вещей, которыми вы редко пользуетесь, но их нужно где-то хранить, тогда ищите варианты, с кладовыми расположенными на жилых этажах или на уровне паркинга. Таким образом вы не только освободите пространство для жизни, но и прилично сэкономите, ведь кв. м кладовой стоит гораздо дешевле, чем кв. м жилья. К тому же у застройщиков часто бываю пакетные предложения. Например, ГК «Первый Трест» предлагает своим клиентам уникальную программу «Привилегия»[1]. Которая даёт возможность приобрети квартиру, паркинг и кладовку с выгодой до 2 464 478 руб[2]. А при покупке 2 объектов недвижимости одновременно, например, квартира и паркинг или квартира и кладовка, вы можете получить скидку до 20% на паркинг или кладовку. Конечно универсального решения не существует и в каждом случае надо идти от потребностей конкретной семьи. Но в этой статье мы собрали полезные советы и общие правила, применив которые на практике вы обязательно подберёте свою квартиру мечты. [1] Не является публичной офертой. Количество лотов, участвующих в акции ограничено. Наличие уточняйте в офисах продаж. [2] Максимальная выгода рассчитана на пакет в ЖК Grand&Grand, 4-комнатная квартира с европланировкой №506, с площадью 101,31 кв. м + кладовая №37, с площадью 12,26 кв. м + паркинг №89, с площадью 21,6 кв. м.

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