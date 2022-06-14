Банк ДОМ.РФ и ГК «Первый трест» запустили ипотеку по ставке от 2,9%

Кредиты по специальной ставке оформляются в рамках «Льготной», «Семейной» ипотек или по стандартной рыночной программе на покупку новостроек. Срок действия специальной ставки – до сдачи домов в эксплуатацию. По истечении этого периода устанавливается ставка в зависимости от выбранной заемщиком программы – по «Семейной» от 5,1%, по «Льготной» от 8,1%, по стандартной ипотеке на первичном рынке – от 10,5%.