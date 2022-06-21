В России впервые прошли международные киберучения

По условиям учений, к моменту начала работы команд уже произошло несколько значимых инцидентов, в результате чего инфраструктура энергетического объекта была заражена вредоносным программным обеспечением. Злоумышленники продолжали проводить атаки для распространения компьютерного вируса с целью получения полного контроля над атакуемым объектом. Участникам киберучений требовалось расследовать произошедшие инциденты, зачистить инфраструктуру от вредоносной активности и предотвратить повторное заражение, а также восстановить поврежденные файлы. Для расследования атак команды использовали целый ряд отечественных инструментов кибербезопасности, в том числе систему централизованного сбора и корреляции событий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), платформу для оркестрации, автоматизации ИБ и реагирования на инциденты R-Vision SOAR, платформу анализа информации об угрозах R-Vision TIP и другие.