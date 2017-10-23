Свалка в Благовещенске: аргументы сторон

Граждане, находящиеся непосредственно вблизи к будущей свалке, по праву волнуются за экологию. И правильно, надо сказать, волнуются, потому что таких свалок по Башкирии уже 2500. Они понимают, что такое свалка, много раз видели, как горит мусор, расползаются по округе грызуны и растаскивают инфекции; появляются бомжи и не с кого спросить. Но хотим успокоить граждан, что то, что они называют свалкой и чего все боятся - это устаревшее представление о хранении ТБО - твердых бытовых отходов.