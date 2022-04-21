В Башкирии уровень годовой инфляции вырос почти вдвое за месяц

По сравнению с февралем 2022 года прирост цен на продовольственные товары в марте составил 7,56%, увеличившись с 12,35% в феврале до 19,91% в марте. Ещё более существенно возросли показатели в отношении непродовольственных товаров — с 10,37% в феврале до 26,48% в марте.