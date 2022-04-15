Большая разница: названы цены на одни и те же продукты в разных городах Башкирии

В выборке регионального органа статистики четыре города: Уфа, Стерлитамак, Сибай и Нефтекамск. Наиболее существенные различия в цене фиксируется на макаронные изделия. Средняя стоимость килограмма макарон в Уфе составляет примерно 95,81 рубля, в то время, как в Стерлитамаке и Нефтекамске можно найти по стоимости 63,9 рубля и 63,71 рубля. То есть дешевле в среднем на 30 рублей.