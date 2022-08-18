Смартфоны и бытовая техника: Сбер рассказал, на что жители Башкирии тратят деньги

Аналитики Сбербанка провели исследование и выяснили, какие покупки жители Башкирии чаще всего совершали по кредитной СберКарте в 1 полугодии 2022 года.

По статистике, первое место среди покупок занимают смартфоны и бытовая техника. При этом самыми популярными товарами в этой категории стали холодильники и телевизоры. Чаще всего кредитными картами пользуются накануне гендерных праздников - 8 Марта и 23 Февраля, а также перед началом отпускного сезона. В этот период активно покупаются авиабилеты, билеты на поезд, а также строительные и отделочные материалы. Однако есть пользователи, которые предпочитают снимать с кредитных карт наличные деньги в банкоматах. Для таких клиентов Сбер разрабатывает специальные выгодные предложения, одно из последних - акция «Бесплатное снятие наличных с кредитки». Все, кто подал заявку на кредитную СберКарту с 1 июня до 30 сентября, могут снимать наличные в любых банкоматах бесплатно в течение 29 дней после получения карты. Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Наши кредитные карты всегда были востребованы и пользовались популярностью, но мы решили улучшить этот продукт, и в августе прошлого года запустили обновленную СберКарту. Уже в сентябре она была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода с бесплатным обслуживанием и уведомлениями». Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, кредитная СберКарта гарантирует самую низкую ставку 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции.

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