Сбер запустил новую льготную программу инвесткредитования

Ставка в таком объеме благоприятно скажется на доступности кредитов для МСП, что дополнительно простимулирует экономику трансформироваться и развиваться в сегодняшних реалиях, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Новая программа в тестовом режиме объединит программу субсидирования процентной ставки в рамках национального проекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Приоритетными отраслями для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, гостиничный бизнес.