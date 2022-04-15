ОМК представила трубопроводную продукцию Крайнему Северу

Крупнейшая специализированная выставка нефтегазохимической отрасли Крайнего Севера проходила в Новом Уренгое (ЯНАО) 7–8 апреля 2022 г. Здесь благовещенский завод ОМК продемонстрировал партнерам широкую номенклатуру высококачественной продукции, включая наиболее востребованную линейку запорной и предохранительной арматуры: задвижки клиновые, затворы обратные, клапаны предохранительные. Специалисты завода провели ряд встреч с представителями ключевых региональных и международных компаний нефтегазовой отрасли, представили им комплексные решения для добычи и транспортировки нефти и газа.