ОМК представила трубопроводную продукцию Крайнему Северу

ОМК представила трубопроводную продукцию Крайнему Северу
ОМК представила трубопроводную продукцию Крайнему Северу
Вчера, 15:28ЭкономикаФото: ОМК
Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь») на международной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу» представил свою специализированную продукцию и новые направления деятельности.

Крупнейшая специализированная выставка нефтегазохимической отрасли Крайнего Севера проходила в Новом Уренгое (ЯНАО) 7–8 апреля 2022 г. Здесь благовещенский завод ОМК продемонстрировал партнерам широкую номенклатуру высококачественной продукции, включая наиболее востребованную линейку запорной и предохранительной арматуры: задвижки клиновые, затворы обратные, клапаны предохранительные. Специалисты завода провели ряд встреч с представителями ключевых региональных и международных компаний нефтегазовой отрасли, представили им комплексные решения для добычи и транспортировки нефти и газа.

Также среди участников выставки был организован конкурс «Полярная Сова» по продвижению отечественного производства. Победителям вручили медали в семи номинациях, благовещенский завод ОМК был отмечен золотой медалью в номинации «Отечественный продукт».

— Участие в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу» расширило наше представление о предстоящих нефтегазовых проектах, проектных требованиях к продукции, а клиенты завода смогли познакомиться с нашими перспективными разработками, — отметил директор по продажам благовещенского завода ОМК Дмитрий Морозов.

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