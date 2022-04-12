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Благовещенский завод ОМК начал наносить QR-коды на всю продукцию

12 апреля 12:11
Фото: ОМК
Вя выпускаемая продукция завода ОМК в Благовещенске имеет подобную специальную маркировку.

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, начал наносить QR-коды на трубопроводную арматуру больших размеров. Таким образом, сегодня вся выпускаемая продукция завода ОМК в Благовещенске имеет подобную специальную маркировку.

Лазерную установку, которая позволяет наносить маркировку на шпиндели арматуры диаметром до 1000 миллиметров, завод приобрел в прошлом году. До перехода на маркировку всей линейки продукции, завод наносил коды на некоторые ее виды, поэтому клиенты завода ранее уже оценили удобство данной технологии.

QR-код содержит уникальный номер производителя, название продукции, профилеразмерные и марочные характеристики. Максимально широкое применение QR-кодов на деталях позволит увеличить скорость и точность отгрузки трубопроводной арматуры клиенту. Также благодаря идентификации каждой единицы готовой продукции клиенты «ОМК Армсталь» будут дополнительно защищены от риска приобретения контрафактной продукции. Первую партию арматуры большого диаметра с новой маркировкой благовещенский завод ОМК отправил заказчику в конце марта.

— Лазерная маркировка всей продукции позволит нашим клиентам быстро и легко получать полную характеристику о продукции: код считывает фотокамера любого смартфона. QR-код помимо защиты от контрафакта дает возможность прямого доступа к цифровым сервисам ОМК и оперативной загрузке электронных сертификатов качества. Уверен, что нововведение сделает взаимоотношения предприятия и наших клиентов еще более удобными и эффективными, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

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#Новости#Андрей Королев#Общество
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