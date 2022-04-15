Нефтяники сэкономили более 1,2 млрд рублей

Так, например, общий эффект от реализации программы энергосбережения ООО «Башнефть-Добыча» (ключевого актива добычи «Башнефти») за прошлый год составил 329 млн руб. В частности, только внедрение энергоэффективного оборудования и оптимизация работы позволило снизить потребление электричества на 60 млн кВтч. На других предприятиях добычи АНК «Башнефть» также удалось добиться роста энергоэффективности. В «Соровскнефти» (работает в ХМАО) за минувший год удалось сэкономить 6,5 млн кВтч за счет применения погружных электродвигателей с повышенным напряжением, электроцентробежных насосов с высоким КПД и перевода низкодебитного фонда скважин на периодическую эксплуатацию.