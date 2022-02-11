Выручка «Башнефти» выросла до 851 миллиарда

По итогам 2021 года ПАО АНК «Башнефть» под управлением «Роснефти» удалось добиться сильных финансовых показателей. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные из годового отчета компании по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

За 2021 год выручка компании выросла на 60% и составила 851,7 млрд руб., что практически соответствует уровню допандемийного 2019 года. Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — прим. Mkset) вырос в пять раз — до 157,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за минувший год достигла 84,9 млрд руб. (на 11% выше показателей 2019 года). Кредитный рейтинг «Башнефти» был подтвержден агентством «Fitch Ratings» на уровне BBB со стабильным прогнозом: это означает хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам и адекватную способность своевременно погашать финансовые обязательства. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка — прим. Mkset), отметив, что компания является стратегически значимым активом для НК «Роснефть». Кредитный рейтинг от Moody’s был сохранен на прежнем уровне Baa3 (прогноз «стабильный»). Существенное улучшение финансово-экономических показателей «Башнефти» во многом обусловлено высокой эффективностью производственной деятельности, обеспеченной руководством компании. В частности, за прошлый год «Башнефть» увеличила добычу нефти в Башкирии на 7,7%. Общий годовой объем добычи в республике составил 11,6 млн тонн (13,8 млн тонн по всем регионам присутствия). За год компания пробурила 254 эксплуатационные скважины (выше на 22%, чем в 2020 году) — в основном, на северо-западе Башкирии. Это позволило «Башнефти» оперативно восстанавливать объемы добычи нефти по мере ослабления ограничений, введенных в рамках соглашения стран-участниц ОПЕК+. За год компания открыла 88 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области. Прирост запасов составил 43,5 млн тонн, а это втрое выше уровня добытой нефти за минувший год. Также компания продолжает масштабную модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса — в частности, реконструкцию установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов в филиале «Башнефть-Уфанефтехим». Благодаря восстановлению экономической активности и потребительского спрос на нефтепродукты, объем переработки НПЗ «Башнефти» в 2021 году вырос до 16,1 млн тонн (выше на 3,9% уровня 2020 года). Кроме того, в рамках развития современных цифровых технологий АЗС «Башнефти» интегрированы в мобильное приложение «Яндекс.Заправки»: теперь на 228 заправочных станциях работает бесконтактная оплата с помощью данного сервиса. По итогам 2021 года компания перечислила в бюджет региона в виде налоговых платежей 15 млрд руб. (на 73% выше уровня 2020 года). Также «Башнефть» продолжает реализацию масштабной благотворительной программы по улучшению социальной инфраструктуры региона.

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