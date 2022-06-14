Как минимум 8,5 лет необходимо семье, чтобы накопить на квартиру в Башкирии - рейтинг

Как минимум 8,5 лет необходимо семье, чтобы накопить на квартиру в Башкирии - рейтинг
Как минимум 8,5 лет необходимо семье, чтобы накопить на квартиру в Башкирии - рейтинг
Вчера, 13:02ЭкономикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
В среднем 8,6 лет понадобится жителям республики, чтобы накопить на квартиру, сообщает РИА Новости

Россиянам в 2022 году будет труднее приобрести типовые двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Срок, за который среднестатистическая российская семья с одним ребенком сможет приобрести подобную недвижимость, по сравнению с прошлым годом вырос до 5,7 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как гласят данные исследования информационного агентства, Башкирия занимает 55 место в рейтинге среди субъектов РФ. Среднестатистической семье из Башкирии в среднем потребуется 8,6 лет, чтобы накопить сумму, необходимую для покупки жилья. Отмечается при этом, что годом ранее данный показатель составлял 7,5 лет. Средняя стоимость квартиры, площадью 60 м², в республике составляет порядка 4, 6 миллиона рублей.

В тройку лидеров по доступности приобретения жилья, согласно данным исследования, вошли Магаданская область (2,3 года при стоимости жилья 4,5 млн), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4 года и 5,5 млн) и Ненецкий автономный округ (3 года и 4,5 млн). Замыкающие позиции рейтинга заняли республика Крым (15,8 лет и 6,1 млн рублей), Севастополь (16,1 лет и 6,3 млн) и Кабардино-Балкария (17,7 лет и 3,2 млн рублей).

Ранее стало известно, что Башкирия заняла 28 место по России в рейтинге по уровню благосостояния семей. Отмечается, что соседняя республика Татарстан опередила Башкирию на 10 пунктов.

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