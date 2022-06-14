Как минимум 8,5 лет необходимо семье, чтобы накопить на квартиру в Башкирии - рейтинг

В тройку лидеров по доступности приобретения жилья, согласно данным исследования, вошли Магаданская область (2,3 года при стоимости жилья 4,5 млн), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4 года и 5,5 млн) и Ненецкий автономный округ (3 года и 4,5 млн). Замыкающие позиции рейтинга заняли республика Крым (15,8 лет и 6,1 млн рублей), Севастополь (16,1 лет и 6,3 млн) и Кабардино-Балкария (17,7 лет и 3,2 млн рублей).