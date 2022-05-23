«Уехать некуда»: Уфимцы борются с аптекой «Фармленд» за дом-памятник в котором живут

Перелом

Беда в дом пришла вместе с компанией «Фармленд» 18 апреля. Коммерсанты, ранее владевшие небольшой аптекой в угловой части здания, выкупили три квартиры на третьем этаже и начали масштабный ремонт. Сначала пенсионеры Крыловы молча терпели неудобства из-за шума. Но когда раздался страшный грохот, поняли — что-то обвалилось. Выяснилось, что строители разобрали стены и полы на первом этаже и проникли в подвал, где все жильцы хранили свои вещи. После этого проявились признаки деформации конструкций: пол второго этажа стал проседать, «поплыли» межкомнатные стены, повалилось даже перекрытие — это видно по доскам, продавившим навесной потолок. На лестнице, которая ведет на второй этаж, тоже появились щели и трещины. Над просевшим полом сейчас положили доски, чтобы снизить давление на ослабленные конструкции.