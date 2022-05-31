Башкирия отстала от Татарстана на 10 пунктов по уровню благосостояния семей

В доход семьи включали две среднегодовые зарплаты за вычетом НДФЛ. Минимальные траты семей рассчитывались как региональные прожиточные минимумы для работоспособных и детей. А, чтобы сопоставить данные в регионах с разными ценами, потенциальный остаток свободных средств корректировали по стоимости потребительской корзины. Поэтому сумма свободных средств является условной величиной и не является фактическим остатком средств у семей.