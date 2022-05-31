Башкирия отстала от Татарстана на 10 пунктов по уровню благосостояния семей

Башкирия отстала от Татарстана на 10 пунктов по уровню благосостояния семей
Башкирия отстала от Татарстана на 10 пунктов по уровню благосостояния семей
31 мая, 18:08ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Таковы данные исследования РИА Рейтинг, составленного по данным Росстата по итогам 2021 года.

Эксперты проанализировали данные о средних зарплатах в регионе и посчитали, сколько свободных денег останется в семьях с одним и двумя детьми после минимальных расходов.

В доход семьи включали две среднегодовые зарплаты за вычетом НДФЛ. Минимальные траты семей рассчитывались как региональные прожиточные минимумы для работоспособных и детей. А, чтобы сопоставить данные в регионах с разными ценами, потенциальный остаток свободных средств корректировали по стоимости потребительской корзины. Поэтому сумма свободных средств является условной величиной и не является фактическим остатком средств у семей.

Башкирия по количеству свободных денег заняла 28 место. У семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 31,8 тыс. рублей. У семьи с одним ребенком – 42,1 тыс. Татарстане, с которым республика любит соперничать, по этому показателю занял 18 место. Там в семье с двумя детьми остается 39,5 тыс. рублей, с одним ребенком – 50,2 тыс.

Больше всего денег остается у семей, который живут в Ямало-Ненецком автономном округе: если ребенок один, то 105,5 тыс. рублей, если двое – 102,5 тыс. На втором месте по суммам Москва (91,4 и почти 81 тыс. рублей соответственно).

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