Cбербанк снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для Сберпрайм+

Cбербанк снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для Сберпрайм+
Cбербанк снизил ставки по потребкредитам и запустил новое предложение для Сберпрайм+
Вчера, 14:08ЭкономикаФото: sberbank.ru
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт.

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года).

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков СберПрайм+: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9% годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи».

Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.

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