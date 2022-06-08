Специальными условиями обслуживания в Сбере пользуются уже 650 тысяч жителей Башкирии

Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел «Настройки», нажать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на карту банк подтвердит ее новый статус через СМС или пуш-уведомление. Новую карту можно открыть в любом офисе Сбера, где клиенту сразу оформят заявление для бухгалтерии предприятия.