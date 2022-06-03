Сбер высадил 10 000 елей в Абзелиловском районе Башкирии

«Одна из важнейших задач банка – реализация ESG-повестки (англ. Environmental, Social, Governance – развитие экологического и социального направлений, а также эффективного корпоративного управления). В рамках этой повестки каждый наш сотрудник ежедневно делает хоть и маленькие, но шаги, которые помогают заботиться о планете, а в масштабах всего Сбербанка получается серьезный вклад в экологию. Высадка деревьев соответствует сразу всем критериям стратегии, поэтому этой активности уделяется такое большое внимание в банке. Я благодарю всех, кто принял участие в акции!»