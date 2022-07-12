Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие во Всероссийской конференции по проблемам, связанным с импортозамещением и параллельным импортом в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

Мероприятие организовано Союзом транспортников России совместно с ТПП РФ при поддержке Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития России, Федеральной таможенной службы. Модератор конференции президент Союза транспортников России, председатель Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию Виталий Ефимов сообщил, что транспортный комплекс очень сильно зависит от импорта запасных частей и комплектующих. По некоторым направлениям доля импорта превышает 90%. Проблема импортозамещения очень актуальна, так как в России сейчас насчитывается более 6,5 млн грузовых автомобилей, около 50 млн легковых машин. Фото: tpprb.ru Выступивший на конференции президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что предпринимателей волнуют перспективы развития производств. Они готовы вкладывать инвестиции, строить предприятия, но переживают, что на российский рынок вновь вернутся западные компании, капиталовложения могут не окупиться. По мнению Сергея Катырина, государству нужно четко обозначить условия работы бизнеса в реальном секторе на долгосрочную перспективу. Фото: tpprb.ru На конференции выступили замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, заместитель директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Олег Ступников, председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов, руководители компаний, специализирующихся на восстановлении автомобильных компонентов.

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