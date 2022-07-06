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Тимур Хакимов принял участие в совещании о реализации реформы в сфере обращения с ТКО

6 июля 05:59
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов принял участие в совещании по реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и деятельности региональных операторов.

Обсуждение прошло под руководством спикера регионального парламента Константина Толкачева.Депутаты заслушали доклады министра природопользования и экологии Нияза Фазылова, всех четырех региональных операторов республики.

На совещании было отмечено, что сегодняшний день вывозом ТКО охвачены все населенные пункты Башкортостана. Реже одного раза в неделю он осуществляется только в 138 труднодоступных населенных пунктах. Охват населения услугой составляет 99%.

В то же время просроченная дебиторская задолженность перед региональными операторами на конец года составила 1,2 млрд рублей. На ее рост повлияла отмена в 2021 году льготных тарифов для населения. В итоге регоператоры не могут инвестировать в развитие переработки отходов в полной мере.

Тимур Хакимов выступил с предложением при заключении договоров с юридическими лицами в графе споры указать МКАС (Международный коммерческий арбитражный суд).

«Преимущества коммерческого арбитражного суда в защите бизнеса неоспоримы, а практика применения уникальна. У бизнес-сообщества Башкирии есть возможность разрешить все споры, не выезжая из республики. Сегодня МКАС есть только в 20-ти Торгово-промышленных палатах из всех 180-ти, в том числе и в Башкирии», - рассказал президент ТПП РБ.

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