Тимур Хакимов принял участие в совещании о реализации реформы в сфере обращения с ТКО

В то же время просроченная дебиторская задолженность перед региональными операторами на конец года составила 1,2 млрд рублей. На ее рост повлияла отмена в 2021 году льготных тарифов для населения. В итоге регоператоры не могут инвестировать в развитие переработки отходов в полной мере.