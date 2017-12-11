В управлении ветеринарии назвали причину гибели коров в «Красной Башкирии»

В Управлении ветеринарии Башкирии предполагают, что причиной несчастья могло стать отравление некачественными кормами или витаминами.

Управление ветеринарии Башкирии по запросу Медиакорсети дало разъяснения по поводу массовой гибели молодняка крупного рогатого скота (КРС), происшедшей в конце ноября в Абзелиловском районе Башкирии.

Напомним, в редакцию Медиакорсети обратились жители Абзелиловского района с просьбой прояснить тревожную ситуацию, связанную с гибелью нескольких десятков голов молодняка в СПК «Красная Башкирия». Попытки уточнить информацию в самом хозяйстве, а также в районном управлении ветеринарии и муниципалитете не были успешными, там данную информацию официально никто не подтверждал. И только в ходе неофициального общения по телефону представитель одного из местных сельсоветов на условиях анонимности подтвердил данную информацию.

Редакция Медиакорсети сделала официальный запрос в республиканское Управление ветеринарии и получила подробный ответ, в котором факт гибели скота был подвтержден.

- В связи с поступившей информацией о падеже молодняка КРС в Абзелиловском районе РБ 28 ноября Управление направило комиссию из специалистов для выяснения причин, - сообщила заместитель начальника Управления Гузель Бронникова.

По ее словам, в ходе обследования выяснилось, что падеж скота случился в группе откорма среди молодняка в возрасте до одного года. Начальник Абзелиловской районной ветстанции Валиахмет Асадуллин, который в беседе с корреспондентом Медиакорсети отрицал факт гибели скота, к тому моменту о данном происшествии не мог не знать, потому что уже отчитался перед республиканским Управлением ветеринарии о случившемся.

- Как следует из пояснений начальника ГБУ Абзелиловская райветстанция В.С.Асадуллина, падеж с подозрением на кормовое отравление в количестве 17 голов произошел в отделении «Центральное» СПК «Красная Башкирия» у молодняка, поступившего из других отделений, - сообщила Медиакорсети Гузель Бронникова.

По ее словам, выездная комиссия на месте провела обследование всего поголовья КРС в СПК «Красная Башкирия». К счастью, по результатам обследования признаков ящура, сибирской язвы, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний у живых и погибших животных не было обнаружено.

В личных подсобных хозяйствах случаев гибели животных зарегистрировано не было, но там произошли сразу несколько ЧП иного рода. На четырех подворьях в селе Бурангулово у стельных коров произошли выкидыши, которые также обеспокоили ветеринаров, поскольку могли стать признаками заражения животных бруцеллезом. Однако проведенная проверка показала, что потеря плодов коровами могла быть связана с падением или получением ими иных травм. Более подробную информацию по данному поводу ветеринары не предоставили. Все коровы, быки и телята, а также другие домашние жиотные в личных хозяйствах также были тщательно обследованы.

- Произведен забор крови у всего поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах для лабораторного исследования на бруцеллез – 777 проб, в том числе 544 пробы от крупного и 233 пробы от мелкого рогатого скота. Также в лабораторию направлен патологический материал от абортированных плодов, - уточнила Гузель Бронникова. – Ни в одном из проведенных исследований диагноз "бруцеллез" не подтвердился.

По итогам проведенных профилактических мероприятий гибель скота в СПК «Красная Башкирия» прекратилась. Тем не менее животные еще будут пока находиться под строгим контролем ветеринарной службы.

Чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем, персоналу совхоза и местным жителям были даны подробные инструкции об организации кормления домашнего скота, витаминизации и проверке качества кормов и медикаментов животных. Установлен контроль за тем, чтобы предотвратить несанкционированное перемещение животных в другие хозяйства. На территории Абзелиловского района пока действует профилактический карантин при любом движении животных по району.