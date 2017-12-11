В управлении ветеринарии назвали причину гибели коров в «Красной Башкирии»
Управление ветеринарии Башкирии по запросу Медиакорсети дало разъяснения по поводу массовой гибели молодняка крупного рогатого скота (КРС), происшедшей в конце ноября в Абзелиловском районе Башкирии.
Напомним, в редакцию Медиакорсети обратились жители Абзелиловского района с просьбой прояснить тревожную ситуацию, связанную с гибелью нескольких десятков голов молодняка в СПК «Красная Башкирия». Попытки уточнить информацию в самом хозяйстве, а также в районном управлении ветеринарии и муниципалитете не были успешными, там данную информацию официально никто не подтверждал. И только в ходе неофициального общения по телефону представитель одного из местных сельсоветов на условиях анонимности подтвердил данную информацию.
Редакция Медиакорсети сделала официальный запрос в республиканское Управление ветеринарии и получила подробный ответ, в котором факт гибели скота был подвтержден.
- В связи с поступившей информацией о падеже молодняка КРС в Абзелиловском районе РБ 28 ноября Управление направило комиссию из специалистов для выяснения причин, - сообщила заместитель начальника Управления Гузель Бронникова.
По ее словам, в ходе обследования выяснилось, что падеж скота случился в группе откорма среди молодняка в возрасте до одного года. Начальник Абзелиловской районной ветстанции Валиахмет Асадуллин, который в беседе с корреспондентом Медиакорсети отрицал факт гибели скота, к тому моменту о данном происшествии не мог не знать, потому что уже отчитался перед республиканским Управлением ветеринарии о случившемся.
- Как следует из пояснений начальника ГБУ Абзелиловская райветстанция В.С.Асадуллина, падеж с подозрением на кормовое отравление в количестве 17 голов произошел в отделении «Центральное» СПК «Красная Башкирия» у молодняка, поступившего из других отделений, - сообщила Медиакорсети Гузель Бронникова.
По ее словам, выездная комиссия на месте провела обследование всего поголовья КРС в СПК «Красная Башкирия». К счастью, по результатам обследования признаков ящура, сибирской язвы, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний у живых и погибших животных не было обнаружено.
В личных подсобных хозяйствах случаев гибели животных зарегистрировано не было, но там произошли сразу несколько ЧП иного рода. На четырех подворьях в селе Бурангулово у стельных коров произошли выкидыши, которые также обеспокоили ветеринаров, поскольку могли стать признаками заражения животных бруцеллезом. Однако проведенная проверка показала, что потеря плодов коровами могла быть связана с падением или получением ими иных травм. Более подробную информацию по данному поводу ветеринары не предоставили. Все коровы, быки и телята, а также другие домашние жиотные в личных хозяйствах также были тщательно обследованы.
- Произведен забор крови у всего поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах для лабораторного исследования на бруцеллез – 777 проб, в том числе 544 пробы от крупного и 233 пробы от мелкого рогатого скота. Также в лабораторию направлен патологический материал от абортированных плодов, - уточнила Гузель Бронникова. – Ни в одном из проведенных исследований диагноз "бруцеллез" не подтвердился.
По итогам проведенных профилактических мероприятий гибель скота в СПК «Красная Башкирия» прекратилась. Тем не менее животные еще будут пока находиться под строгим контролем ветеринарной службы.
Чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем, персоналу совхоза и местным жителям были даны подробные инструкции об организации кормления домашнего скота, витаминизации и проверке качества кормов и медикаментов животных. Установлен контроль за тем, чтобы предотвратить несанкционированное перемещение животных в другие хозяйства. На территории Абзелиловского района пока действует профилактический карантин при любом движении животных по району.
Медиакорсеть следит за ситуацией.