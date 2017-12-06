Жители юго-востока Башкирии обеспокоены информацией о массовой гибели скота

- Местные жители очень обеспокоены происходящим, потому что никто не дает разъяснений. Отсюда и распространяются слухи. Говорят, что там более половины поголовья общественного сектора болеет лейкозом. А некоторые говорят даже про такую опасную болезнь, как эмкар. Мы тоже переживаем, - пояснил по телефону сотрудник сельсовета.