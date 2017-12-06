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Жители юго-востока Башкирии обеспокоены информацией о массовой гибели скота

6 декабря 2017, 12:43
По словам местных жителей, погибло больше 40 голов молодняка крупного рогатого скота.

В редакцию Медиакорсети обратились жители Абзелиловского района с тревожной информацией о том, что в местном СПК «Красная Башкирия» за последние два месяца от неизвестной болезни погибло 45 голов молодняка КРС.

- Скот племенной, родителей завезли из Свердловской области. Вот уже два месяца не могут поставить точный диагноз. По данному и другим фактам в районной ветстанции начались проверки, но информация засекречена, - сообщил наш источник.

На условиях анонимности Медиакорсети подтвердили данную информацию в одном из сельсоветов района.

- Местные жители очень обеспокоены происходящим, потому что никто не дает разъяснений. Отсюда и распространяются слухи. Говорят, что там более половины поголовья общественного сектора болеет лейкозом. А некоторые говорят даже про такую опасную болезнь, как эмкар. Мы тоже переживаем, - пояснил по телефону сотрудник сельсовета.

Тем не менее в Абзелиловском территориальном отделе ветеринарного надзора данную информацию Медиакорсети не подтвердили.

- Никакой эпидемии у нас нет. Гибели скота не было, - ответил руководитель территориального отдела ветнадзора Валиахмет Асадуллин.

В самом СПК «Красная Башкирия» данную информацию также официально не подтвердили.

Медиакорсеть направила официальный запрос по данному поводу в Управление ветеринарии РБ.

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