Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
Вчера, 19:01ЭкономикаФото: sberbank.ru
Сбербанк продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке. С 11 августа он составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — «Ипотека на вторичную недвижимость» и «Ипотека на квартиру в новостройке».

Для подачи онлайн-заявки на ипотеку через сервис Домклик понадобится всего два документа — паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти).

Ранее, с 15 июля, Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке без подтверждения дохода по вышеуказанным программам с 30 до 20%.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Положительная динамика на рынке жилой недвижимости и усовершенствование внутрибанковских процессов позволили нам меньше чем за месяц вдвое снизить размер минимального первоначального взноса по ипотеке по двум документам. Ещё в начале июля размер взноса составлял 30%, а сейчас — всего 15%. Мы отмечаем высокую востребованность этой ипотечной программы: по данным аналитиков Домклик, за 7 месяцев этого года Сбер выдал почти 155 тыс. таких кредитов на сумму 419,1 млрд рублей. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года по количеству кредитов и на 31% больше по общей сумме выдач. Наряду со снижением процентных ставок по ипотеке снижение минимального первоначального взноса по программе поможет ещё большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос и переехать в долгожданную собственную квартиру или дом».

Аналитики Домклик также отмечают рост спроса на программу «Ипотека по двум документам»: в июле банк выдал на 52% больше таких кредитов, чем в июне.

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