Два корыта пчёл. В Башкирии пчеловод выиграл суд против колхоза, уничтожившего пасеку

Анас Ахметов из Илишевского района Башкирии рассказал, с какими интригами ему пришлось столкнуться в процессе отстаивания своих интересов в различных инстанциях.

Накануне, 5 ноября, стало известно, что Верховный суд Башкирии в апелляционной инстанции оставил в силе решение районного суда о том, что СПК имени Куйбышева обязан возместить ущерб, причиненный илишевскому пчеловоду Анасу Ахметову. Теперь пчеловод, лишившийся летом 2019 года всей своей пасеки, сможет получить компенсацию понесенного ущерба и понемногу возобновить своё дело. Суд принял решение о том, что СПК имени Куйбышева должен выплатить Анасу Ахметову 417 тысяч рублей, хотя первоначальная сумма иска составляла 1 млн 090 тысяч рублей. Пчеловод признался, что вполне удовлетворен решением суд. На протяжении почти полутора лет, минувших с момента гибели его пасеки, были моменты отчаяния, когда он вовсе не был уверен в успешном исходе судебного спора. Это первый такой судебный прецедент в Башкирии, когда дело было доведено до конца и пострадавший пчеловод смог отстоять свою правоту, подчеркивает Анас Фарсыевич. Чёрный день календаря Напомним, летом 2019 года при обработке посевов рапса в Башкирии погибли тысячи пчелиных семей. Минсельхоз Башкирии подтвердил тогда этот факт: массовый мор пчел по вине человека произошел в Иглинском, Уфимском, Стерлитамакском, Ермекеевском, Миякинском, Бижбулякском и Илишевском районах. Photo: Ильшат Имангулов Mkset.ru 60-летний житель села Буралы Анас Ахметов оказался в числе пчеловодов, понесших в результате отравления пчел наиболее крупный ущерб. Для человека, полжизни отдавшего пчеловодству, гибель пчел стала настоящей трагедией. Два корыта погибших пчёл набралось! Одни погибли сразу, другие умирали постепенно. Яд парализовал их. Если матка подверглась отравлению, то она уже не могла производить здоровое потомство, с болью вспоминает о тех событиях Анас Ахметов. В общей сложности в деревне Буралы погибло около сотни ульев. Но если у других сельчан были по 3-4 улья, то пасека Ахметова была одной из самых крупных в районе – 74 улья, которые опустели за пару недель. Медовый заговор: в Башкирии коммерсанты, отравившие пчел, отделались лёгким испугом Пчеловод сразу вызвал полицию. Он догадался, что причиной гибели пчел могли стать действия соседнего агропредприятия – СПК имени Куйбышева, которое предупреждало о своем намерении провести обработку посевов рапса пестицидами. Они предупредили нас 26 июня, сообщили, что на следующий день будут обрабатывать свои поля пестицидами 2-3 класса опасности. По правилам, конечно, они должны были предупредить нас за пять дней, чтобы мы могли увезти ульи в другое место. Но мы тогда подумали: хорошо, что хотя бы накануне сказали. Через пару дней мы открыли ульи и вдруг увидели мертвых пчёл, вспоминает Анас Ахметов. Как выяснилось позднее, представители СПК имени Куйбышева ввели сельчан в заблуждение. Они перенесли обработку своих полей пестицидами на 29 июня. Но пчеловодов об этом не известили. В итоге насекомые, которых сельчане выпустили из ульев, будучи уверены, что опасность миновала, угодили в смертельную ловушку. Лепестки пропали бесследно Прибывшая на место сотрудники полиции составили протокол, сделали фотофиксацию, взяли пробы. Были собраны образцы погибших насекомых, а также лепестки рапса с опрысканных полей для проведения экспертизы. Photo: Ильшат Имангулов Mkset.ru Позже выяснилось, что действующее вещество примененного специалистами СПК имени Куйбышева пестицида «Каратошанс» под названием перметрин является ядом не 2-3 класса опасности, а сильнейшей отравой контактно-кишечного действия. Достаточно его присутствия в воздухе, как отравление гарантировано. После опрыскивания на недомогание пожаловались, как минимум, четыре жителя села Буралы. А потом начали происходить странные вещи. Референтный центр Россельхознадзора за неимением своих лабораторных возможностей отправляет пробы аж в Саратов. В тот период по Башкирии от 65 пасек привезли материалы. Я был 59-м в списке. Через некоторое время узнаю, что и этот получил результаты, и тот. А моей экспертизы всё нет и нет. Пришлось звонить в Саратов. Выяснилось, что из 65 пасек лишь 27 оплатили экспертизу — перечислили 10 тысяч рублей. В числе этих 27-ти меня не оказалось. В Саратове по моей проблеме собрали консилиум и решили сделать повторную экспертизу. Хорошо, что в холодильнике сохранился результат собранного подмора моих пчёл, рассказал Анас Ахметов. Помимо этого, специалисты, отправлявшие материалы на экспертизу, потеряли образцы лепестков рапса. Сотрудницу, утратившую столь важную улику, по словам Ахметова, уволили, но восполнить потерю по прошествии времени уже было невозможно. Через некоторое время Ахметову все-таки прислали из Саратова результаты, которые подтвердили факт отравления пчел перметрином — действующим веществом пестицида, использованного на соседнем с деревней поле СПК-колхоза им. Куйбышева. Все пчеловоды из села Буралы написали обращение на имя министра экологии и природопользования республики, а также в прокуратуру. В итоге расследование проводили прокуратура и Росприроднадзор в рамках созданной межведомственной комиссии. «Пусть соблюдают закон» В постановлении Нефтекамского территориального отдела управления Роспотребнадзора по РБ от 13 декабря 2019 года было сказано, что установлены многочисленные нарушения СанПиН при использовании пестицида «Каратошанс». В их числе: нарушение заявленных сроков и несвоевременное информирование местной сельской администрации об обработке полей. По регламенту данный препарат разрешено применять лишь после захода солнца при очень слабом ветре в радиусе не ближе четырех километров к пасекам, с обязательным предупреждением их хозяев, чтобы обеспечить прекращение лёта пчел не менее чем на четверо суток. Тоже самое сказано и в статье 21 «Закона о пчеловодстве РБ». Согласно ей любой сельхозпроизводитель, собравшийся проводить опыление инсектицидами, пестицидами, обязан оповестить об этом население и пчеловодов за пять дней в радиусе не менее пяти километров от обрабатываемого поля, — говорит Анас Ахметов. А потом стало известно, что по итогам рассмотрения дела Роспотребнадзором на СПК имени Куйбышева был наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Убытки пчеловодам никто и не думал возмещать. Затраты Анаса Фарсыевича только на проведение экспертизы по доказательству факта отравления обошлись почти в 20 тысяч рублей. Его потери в пчеловодстве, по данным независимой экспертизы, перевалили за миллион рублей. После известия о решении Роспотребнадзора он твердо решил отстаивать свои интересы в суде. Photo: Ильшат Имангулов Mkset.ru Суд первой инстанции признал причиненный Ахметову ущерб в сумме 417 тысяч рублей вместо заявленных им 1 млн 090 тысяч рублей. Судья не принял во внимание такой фактор риска, как неполученный пчеловодом урожай мёда и учёл только фактически понесенные им убытки. Ответчик попытался опротестовать решение суда, однако в Верховном суде РБ все равно утвердили решение судьи первой инстанции. Судья меня так и спросил, возражаю ли я против опрыскивания полей химикатами. Я ответил, что не имею ничего против, но пусть люди, которые этим занимаются, думают не только о своей выгоде, но и уважают труд других, соблюдают закон, пояснил Анас Фарсыевич. Пока он смог восстановить меньше половины ульев от их прежнего количества. Рассчитывает к весне восполнить остальное на средства, которые удалось отсудить. Пчеловод очень надеется, что беда, случившаяся с его пасекой летом 2019 года, больше не повторится и станет серьезным уроком для всех, кто так или иначе имеет отношение к пчеловодству. Для справки По данным на 1 января 2019 года, в Башкирии насчитывалось около 325 тысяч пчелосемей в хозяйствах всех форм собственности. Площади рапса в 2019 году занимали площадь в 47 тысяч гектаров. Печальный итог 2019 года: от химикатов в Башкирии погибло несколько тысяч пчелосемей.

