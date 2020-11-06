Два корыта пчёл. В Башкирии пчеловод выиграл суд против колхоза, уничтожившего пасеку

Референтный центр Россельхознадзора за неимением своих лабораторных возможностей отправляет пробы аж в Саратов. В тот период по Башкирии от 65 пасек привезли материалы. Я был 59-м в списке. Через некоторое время узнаю, что и этот получил результаты, и тот. А моей экспертизы всё нет и нет. Пришлось звонить в Саратов. Выяснилось, что из 65 пасек лишь 27 оплатили экспертизу — перечислили 10 тысяч рублей. В числе этих 27-ти меня не оказалось. В Саратове по моей проблеме собрали консилиум и решили сделать повторную экспертизу. Хорошо, что в холодильнике сохранился результат собранного подмора моих пчёл, рассказал Анас Ахметов.