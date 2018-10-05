УФАС углядело новые нарушения минздрава Башкирии при госзакупках

Сегодня, 5 октября, Управление ФАС по Башкирии признало частично обоснованными жалобы, поступившие от двух московских компаний - ООО «МН Медикал» и ООО «ПЭТ Технолоджи», которые заявили, что управление материально-технического обеспечения минздрава республики при отборе поставщика комплекса медоборудования для республиканского онкоцентра сформировло закупочную документацию с рачетом на конкретного поставщика. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, начальная цена торгов — 404,17 млн руб. Речь шла о приобретни и комплекса оборудования для дистанционной лучевой терапии. Итоги закупки должны были подвести вчера.

По мнению антимонопольной службы, сотрудники минздрава явно нарушили ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», поскольку в техническом задании под совокупность всех характеристик необходимого для поставки оборудования подходит только продукция компании Sun Nuclear (США).

Ведомству предписано устранить допущенные нарушения.