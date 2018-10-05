УФАС углядело новые нарушения минздрава Башкирии при госзакупках
Дело касается приобретения медтехники для онкоцентра.
Сегодня, 5 октября, Управление ФАС по Башкирии признало частично обоснованными жалобы, поступившие от двух московских компаний - ООО «МН Медикал» и ООО «ПЭТ Технолоджи», которые заявили, что управление материально-технического обеспечения минздрава республики при отборе поставщика комплекса медоборудования для республиканского онкоцентра сформировло закупочную документацию с рачетом на конкретного поставщика. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Напомним, начальная цена торгов — 404,17 млн руб. Речь шла о приобретни и комплекса оборудования для дистанционной лучевой терапии. Итоги закупки должны были подвести вчера.
По мнению антимонопольной службы, сотрудники минздрава явно нарушили ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», поскольку в техническом задании под совокупность всех характеристик необходимого для поставки оборудования подходит только продукция компании Sun Nuclear (США).
Ведомству предписано устранить допущенные нарушения.
Кстати, это уже не первые жалобы на действия минздрава республики при проведении госузакупок. Всего в региональный УФАС поступило пять жалоб на условия закупки оборудования для онкоцентра. В конце сентября ведомство признало обоснованным заявление ООО «НТЦ синергия», а вот обращение от ООО «Лидер эксперт» было признано необоснованным. Результаты рассмотрения жалобы ООО «Ренталити» пока не опубликован.