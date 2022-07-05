Сбер и «Уфанет» будут совместно развивать цифровые проекты в Башкирии

«С компанией «Уфанет» мы реализовали уже несколько совместных проектов. Например, сейчас мы стремимся к тому, чтобы в офисах Сбера был представлен максимально широкий набор сервисов — от оформления страховки до приобретения цифровых устройств. А в Уфе в наших отделениях с недавнего времени можно подключить услуги «Уфанет». Это помогает жителям Башкирии решить повседневные вопросы в одном месте. «Уфанет» – высокотехнологичная компания, и нам есть что предложить партнеру для продолжения цифровизации бизнеса».