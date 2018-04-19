В России до конца апреля упразднят ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ

Заместитель главы Минстроя добавил, что в настоящее время проект закона полностью разработан. Детали уже обсудили в правительстве, а также с юристами и администрацией президента. Чибис пояснил, что существуют муниципалитеты, в которых невозможно никакое частное управление: там должны быть казенные предприятия и автоматическая субсидиарная ответственность публичного образования, которое управляет этим казенным предприятием и назначает руководителя. Он также добавил, что в ситуации, когда у муниципальных унитарных предприятий огромные денежные долги, бездействие просто недопустимо.