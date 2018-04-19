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В России до конца апреля упразднят ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ

19 апреля 2018, 16:28
До конца апреля этого года в Государственную думу России поступит законопроект об упразднении государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает издание Rns.online, заместитель министра и ЖКХ Андрей Чибис в ходе Ялтинского Международного Экономического Форума-2018 заявил, что все унитарные предприятия в силу закона должны будут трансформироваться в казенные предприятия - это позволит публичным образованиям нести субсидиарную ответственность по долгам за ЖКХ.

Ранее Чибис говорил о том, что правительство России и администрация президента поддержали законопроект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель главы Минстроя добавил, что в настоящее время проект закона полностью разработан. Детали уже обсудили в правительстве, а также с юристами и администрацией президента. Чибис пояснил, что существуют муниципалитеты, в которых невозможно никакое частное управление: там должны быть казенные предприятия и автоматическая субсидиарная ответственность публичного образования, которое управляет этим казенным предприятием и назначает руководителя. Он также добавил, что в ситуации, когда у муниципальных унитарных предприятий огромные денежные долги, бездействие просто недопустимо.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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