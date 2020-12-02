Дали наводку. В России крепкий алкоголь премиум-класса не остался без покупателей

Пандемия, безусловно, внесла свои коррективы в эти планы. По данным компании «Такском», если в середине марта россияне покупали алкоголя чуть больше, чем в прошлом году, то к середине апреля продажи резко снизились. Потом, правда, они понемногу начали восстанавливаться, но до сих пор не достигли уровня прошлого года. Уровень тревожности россиян повысился прямо пропорционально их достатку. В таких условиях потребители эконом-класса, как считают эксперты, могут переориентироваться на алкоголь более низких сортов, а также на самогон и прочие «жидкие товары» нелегального рынка.