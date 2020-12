Дали наводку. В России крепкий алкоголь премиум-класса не остался без покупателей

Эксперты констатируют устойчивую конкурентоспособность элитных сортов водочной продукции.

Борьба спиртов Среднее потребление водки в мире оценивается на уровне 0,3 л на человека в год. Водка является одним из ключевых продуктов мирового рынка крепкого алкоголя наряду с виски. Глобальное производство виски оценивается на уровне 365 млн дал, водки — 335 млн дал. Далее следуют ром, бренди и джин. В стоимостном выражении объем мирового рынка водки превышает $40 млрд. В начале 2020 года предполагалось, что он будет равен $42 млрд, и до 2023 года ежегодно будет увеличиваться на 8%. Градус падения: в России отмечено снижение продаж алкоголя Пандемия, безусловно, внесла свои коррективы в эти планы. По данным компании «Такском», если в середине марта россияне покупали алкоголя чуть больше, чем в прошлом году, то к середине апреля продажи резко снизились. Потом, правда, они понемногу начали восстанавливаться, но до сих пор не достигли уровня прошлого года. Уровень тревожности россиян повысился прямо пропорционально их достатку. В таких условиях потребители эконом-класса, как считают эксперты, могут переориентироваться на алкоголь более низких сортов, а также на самогон и прочие «жидкие товары» нелегального рынка. Примечательно, что при всем этом выпуск элитных сортов водки не претерпел существенных изменений. Это объясняется её устойчивой репутацией, а также четким сегментом целевой аудитории. Понятно, что элитные сорта водок приобретают состоятельные люди, которые, будучи в основном предпринимателями или высокооплачиваемыми профессионалами, смогли сохранить свое материальное положение. Они не склонны менять свои привычки, включая потребление качественного алкоголя, считает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Рамки для рюмки В целом, по данным ITC Trade Map, в 2019 году мировой импорт водки составил $3,2 млрд. Среди экспортеров водки Россия занимала третье место с долей 7,4%, значительно уступая Швеции (21%) и Франции (19%). В прошлом году отгрузки российской водки на импорт выросли на 8% по сравнению с 2018-м и достигли $162 млн в стоимостном выражении и 2,4 млн декалитров (дал) в пересчете на 100%-ный спирт. По сравнению с 2015 годом продажи российской водки за рубеж выросли примерно на 30% в натуральном выражении и на 36% — в денежном. В 2019 году российскую водку покупали 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия ($26 млн, — 6,1% от 2018-го), Великобритания ($25 млн, + 15%) и Германия ($23 млн, + 0,6%). В топ-10 стран-импортеров российской водки по итогам прошлого года также вошли Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария. — Разумеется, при сокращении авиасообщения между странами не стоило ожидать всплеска импорта. Однако экспортные объемы обязательно восстановятся, — уверен Игорь Косарев. По сведениям Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, категория «напитки» (и алкогольные, и безалкогольные) по-прежнему достойно представлена в составе российского экспорта пищевой продукции. Уточним, что на экспорт в подавляющем большинстве идет алкогольная продукция премиум-класса. В 2019 Россия вывезла водки на $161 млн, всех напитков — на $620 млн, и эта группа занимает третье место среди готовой пищевой продукции (не сырья) после растительных масел и кондитерских изделий. В мире конкуренция развивается в основном с сильными брендами международных лидеров алкогольного рынка, которые также активно эксплуатируют в маркетинге своих продуктов «русскую тему», констатировала начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко в интервью порталу «Агроинвестор». Вкус победы Между тем, стоит принять во внимание, что водка уже перестала восприниматься в мире как нечто исключительно русское. Специалисты считают, что в этой ситуации приоритетное значение приобретают перспективные качественные бренды. В премиум-сегменте водочной продукции в России представлены более десяти брендов. Среди них такие известные марки, как «Абсолют», «Путинка», Nemiroff, Finlandia, «Русский стандарт», «Столичная», «Царская» и другие. Этот список периодически пополняют новые бренды от ведущих производителей алкоголя. Часть из которых, по сути, не являются совсем новыми, поскольку существовали в прежние годы и были перезапущены. Из числа таких новых-старых брендов — водка «Дикий мёд» (от компании «Башспирт»), «Хлебная» (производит «Татспиртпром»), «Sibirskaya» (от компании «Союзплодоимпорт») и другие. «Дикий мёд» из Башкирии попадет на онлайн экран в компании с известными рэперами При этом производители используют различные методы для продвижения своей продукции. Например, «Башспирт» не так давно выбрал для этих целей формат «продакт-плейсмент» с привлечением известных артистов. В результате в конце сентября бренд «Башспирта» появился в клипе популярных рэперов Тимати и Моргенштерна, собравшем свыше 60 млн просмотров на Youtube.ru. По утверждению производителя, после рестайлинга значительно расширилась география присутствия крепкого продукта — сегодня это 70 городов России.

