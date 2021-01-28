Нейросеть ученого из Уфы написала первый в России сборник стихов на башкирском языке

— Благодаря ему эта книга стала возможной, — подчеркнул Борис Орехов. — Также я бы хотел поблагодарить доцента БашГУ Азамата Галлямова, который помогал оцифровывать корпус поэтических книг и без работы которого все это не было бы возможным. Во многом эта книга является отпечатком поэтического восприятия Искандера Расулевича, потому что он выбрал для публикации тексты из того множества, которое породила нейросеть. И отбирал он их в соответствии со своим поэтическим чутьем и видением поэзии. Если бы кто-то другой подбирал стихи, то книга получилась бы немного другая.