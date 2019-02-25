Специально обученные нейросети написали стихи на башкирском языке

Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, а точнее ее способности к обучению и исправлению ошибок. При этом нейросеть имитирует не только деятельность, но и структуру нервной системы человека. Такие технологии используются внутри голосовых помощников «Яндекса», «Apple» и др.