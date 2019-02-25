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Posted 25 февраля 2019, 12:12

Published 25 февраля 2019, 12:12

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

Специально обученные нейросети написали стихи на башкирском языке

Специально обученные нейросети написали стихи на башкирском языке

25 февраля 2019, 12:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Башкирский язык
В журнале «Ватандаш» опубликовали стихи на башкирском языке, созданные обученной нейронной сетью.

Трехслойную нейросеть, в свою очередь, разработал лингвист Борис Орехов, выпускник БашГУ, кандидат филологических наук, сотрудник Центра цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ, об этом сообщает "Башинформ".

Стихотворения, созданные нейросетью, Борис Орехов приписал виртуальному автору под именем Нейрошагир.

Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы максимально близко смоделировать работу человеческой нервной системы, а точнее ее способности к обучению и исправлению ошибок. При этом нейросеть имитирует не только деятельность, но и структуру нервной системы человека. Такие технологии используются внутри голосовых помощников «Яндекса», «Apple» и др.

Это не первый опыт нейросетей в поэзии.

В частности, в 2016 году сотрудники «Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков выпустили альбом «Нейронная оборона», состоящий из песен и стихотворений, написанных роботом. Созданный ими алгоритм написал тексты в стиле Егора Летова, основателя группы «Гражданская оборона». В прошлом году вышла книга «Нейролирика» с текстами, написанными нейросетями в стиле поэтов разных эпох.

#Андрей Королев#Культура#Новости#Башкирский язык
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