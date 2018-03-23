Площадки Уфы понравились организаторам будущей Фольклориады

С 22 по 24 марта в Уфе с инспекционным визитом находятся генеральный секретарь Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (СИОФФ) Ольга Малони и заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества Андрей Беляев.

Главной целью их визита является осмотр площадок в рамках подготовки к Всемирному конгрессу СИОФФ, намеченному в Уфе на сентябрь 2018 года, а также к Фольклориаде, запланированной в столице Башкирии на 2020 год.

Как сообщила главный специалист по связям с общественностью Конгресс-бюро РБ Елена Арямнова, гости уже осмотрели Конгресс-холл и остались довольны.

- Здесь можно провести много мероприятий во время конгресса. Нам важно, чтобы всем делегатам было удобно работать во время мероприятия, чтобы для этого были все необходимые условия. Это будет интересно всем, потому что мы познакомимся с Башкортостаном. Для всех это будет открытие вашей культуры, знакомство с тем, как вы живете, с вашими традициями, – отметила глава СИОФФ Ольга Малони.