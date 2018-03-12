К VI Всемирной фольклориаде в Башкирии создадут этноцентр «Урал-батыр»

Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года. В нем участвуют тысячи музыкантов и артистов со всей планеты. Последний раз, в 2016 году, участников и гостей мероприятия принимала Мексика. Напомним, в октябре 2015 года на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее CIOFF было объявлено, что очередная Всемирная фольклориада состоится в Республике Башкортостан.