Уфимский рэп: история, яркие личности и национальные особенности

Медиакорсеть узнала о специфике хип-хопа в столице, современных тенденциях и истории баттл-рэпа в Уфе.

В период оглушающей шумихи по поводу рэп-баттла Oxxxymirona и Гнойного, мы решили узнать у организатора баттловой площадки «Slovo Уфа» Александра (молодой человек просил не указывать его фамилию) об истории этого популярного явления в Уфе и особенностях башкирского хип-хопа.

«Коммерческого успеха не было, но веселились много»

- С чего все начиналось?

- Раньше , в середине нулевых, были онлайн-баттлы на сайтах и различных интернет-площадках. Ребята с Уфы в них участвовали, но каких-либо значимых успехов не добивались. На моей памяти, только лишь парни из команды «Yo bro» поднимались до шестого раунда на официальном онлайн-баттле от сайта hiphop.ru

В 2013-году, осенью, в сеть залили первый выпуск «Versus», и тогда началась повальная мода на offline баттлы. В Уфе, примерно в это же время, открывается первый офлайн «Rhymes battle», организатором которого был Ярик МКМ, они провели несколько встреч. Потом в декабре 13-го года, мы заморочились, связались с хозяевами франшизы «Slovo», и выкупили её, чтобы запустить площадку в Уфе.

- Много артистов сейчас выступает на баттлах?

- Именно выступающих артистов у нас в городе очень мало. И по сути для них мы и делали всю эту тему.

Фото: Из личного архива Романа Ефимова

- Пользовалось ли уфимское «Slovo» коммерческим успехом и популярностью у зрителей?

- Коммерческим успехом не пользовалось. Мы провели два сезона в Уфе, и полностью эти два сезона оплачивали из своего кармана. Деньги, которые были выручены от продажи билетов со входа, уходили на оплату аренды, ведущего, оператора, команды, которая занималась монтажом - это во втором сезоне. В первом сезоне монтаж мы делали сами, полностью всё hand-made; весь сезон с товарищем этим занимались. Второй сезон был популярнее, соответственно, народу приходило чуть больше, но опять же суммы были смешные. То есть, всё это было на голом энтузиазме, не было такой нашей площадки, где малочисленные любители баттлов, могли встретиться, потусить, обсудить что-то новое. Был небольшой приток новеньких, которые влились в эту тему, но немного. Для узкой прослойки людей всё это делалось.

- А почему сейчас про вас не слышно?

- Сейчас не слышно про «Slovo Уфа», потому что Уфа - это такой своеобразный город, где любят современную рэп-тусу именно в музыкальном, концертном плане. У нас есть яркие представители новой волны хип-хопа, молодые ребята из DOPECLVD, JEEMBO, делающие очень современную музыку. У них значительно больше фанатов.

«Slovo Уфа» просто не выдержало конкуренцию, и у нас не получилось запустить третий сезон. Как площадка, она не стала интересной для малолетних модников. Мы подумали, что слишком старые для всего этого, выгоды нету, уходит очень много сил. Мы пытались подтянуть ребят, чтобы они занимались «Slovo» помимо нас, а мы бы просто руководили этим, показали бы, что да как, а после полностью отдали им всю франшизу. Они сначала загорелись этим, но потом передумали.

Справка

Рэп-баттл - состязание двух исполнителей в жанре рэп, хип-хоп, суть которого состоит в унижении оппонента при помощи специального рифмосложения.

Фристайл - с англ. свободный стиль.

Оксимирон (OXXXYMIRON, настоящее имя - Мирон Федоров) - русскоязычный артист, фристайл, хип-хоп и грайм исполнитель, исполнительный директор букинг-агентства Booking Machine, выпускник Оксфордского университета.

Гнойный (Слава КПСС, Валентин Дядька, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, настоящее имя - Вячеслав Машнов), - участник всероссийских рэп-баттлов, хип-хоп артист, отличающийся резкими и сатирическими выступлениями.

«Девушки раскачивали нашу маршрутку, не давая ей тронуться»

Роман Ефимов (Cпектр), популярный уфимский рэп-исполнитель, неоднократный участник уфимских рэп-фестивалей. Автор сольных песен. Один из лучших фристайлеров города. МС. Гастролирует по республике и за ее пределами.

- Расскажи об истории развития рэпа в Уфе.

Фото: Роман Спектр. Из личного архива Романа Ефимова.

- Пожалуй, стоит начать с самого пика популярности именно концертной рэп-индустрии Уфы. С 2008 года начали проходить фестивали «Двойной удар», «Жара» и многие другие. В клубы приходило больше народа, чем они вмещали. Фишка была в том, что все участники продавали определенное количество билетов - это было своеобразным правилом участия. Сейчас не на каждом концерте рэп-звезды в Уфе соберется полторы тысячи человек. Обычно на фестивале участвовало около 15 команд и венчался концерт выступлением хедлайнера, в разное время были Баста, Ак-47, Триада, ST. Многим командам участие на подобных мероприятиях дало мощный творческий импульс для дальнейшего развития.

- Ныне популярен формат баттлов на площадках SLOVO, Versus. А как раньше все было?

- В тот период формат баттлов был немного другим. Это сейчас множество интернет-баттлов, где в определенный срок нужно записать песню на заданную тему. Раньше такое котировалось на "сходках" и в различных тусах. Прогресс американцев в этом деле дошёл до нас позже. Но на каждом фестивале фристайл был представлен скорее как конкурс за различные призы, а не отдельное явление. Также баттлом решались трудности при выявлении победителя.

- А были ли какие-то неофициальные встречи?

- В кинотеатре «Родина» поначалу были встречи организаторов “Двойного Удара” с исполнителями для решения финансовых вопросов: кто сколько билетов продал, афиш распространил. Но со временем и другие организаторы начали пользоваться этой локацией. Приехав туда в любое время, можно было встретить кого-нибудь из знакомых, в итоге это место на несколько лет стало площадкой для неофициальных рэп-сходок. Баттлились, читали рэп, веселились. Тут нельзя обойти стороной «Драму», -площадь с фонтаном около Русского драматического театра. Тогда это было место для тусовки абсолютно различных субкультур, чего там только не было… И кого там только не было, даже будущие звезды, теперь уже всероссийского масштаба, например, Сергей Пицца, бывший участник «Via Chappa», часто здесь бывал.

- А была ли у уфимского рэпа какая-то своя особенность?

- В своё время была группа Ике Юз, которая выступала на башкирском языке и их концерт сопровождался живой инструментальной музыкой. И несмотря на то, что я не большой любитель башкирской музыки, их выступления понравились и запомнились мне надолго. Нельзя не упомянуть про такого исполнителя как MC Baga. Он родом из Тагила, но проживал тогда в Раевке и был частым участником хип-хоп фестивалей. Благодаря ему многие исполнители начали ездить выступать по городам республики и за её пределы. Со временем собрался прочный коллектив: Baga и INFO, Высоцкий, Спектр Рома, собственно, я. Один раз был случай, когда нас так не хотели отпускать из городка - девушки после концерта толпой раскачивали маршрутку не давая водителю тронуться.

- Кому-то подражали?

- Все рэперы, естественно, стремились подражать американским гангстерам, поэтому на концертах часто происходили происшествия.

- Почему время фестивальной, концертной рэп-индустрии в нашем городе сошло на нет?

- Вот так бывает, время прошло, поколение выросло, кто на кассетах перематывал карандашом Децла, Многоточие, Касту. У всех работы, семьи. Сейчас рэперская тема в основном ушла в интернет, и концертная деятельность продвигается только у известных рэп-артистов.

Известный МС и хип-хоп исполнитель VIS KID, победитель всероссийского хип-хоп-фестиваля KFC Battle. Выступал с L'one и другими победителями баттла в Москве. Востребованный МС в Уфе.

Фото: Из личного архива VIS KID

- Как пришел в хип-хоп?

- Пришел в тему как и большинство игроков того времени: рисовал граффити, танцевал брейк и в итоге пришел к речитативу. Если по достижениям за последнее время, то это скорее не достижения, а этапы, которые должны быть на пути становления.

- Ну ты скромничаешь, я знаю о твоём совместном выступлении с известным российским рэппером L’one и у тебя гастроли по всей стране!

- Да, с Левой мы выступали в Москве на финале одного из российских фестивалей и там же записали совместный лонгмикс. Первый раз познакомились и выступали с ним в рамках местного фестиваля ещё в 2008 году, когда L’one был в составе Phlatline. Вообще, на сцене пересекался много с кем за свой творческий путь, но опять же не считаю это высшим достижением.

Отметим, что в настоящее время в отечественном хип-хопе популярны уфимские артисты. Среди самых известных исполнителей - группировка «DOPECLVB» — музыкальное объединение молодых исполнителей из Уфы, в котором состоят i61, GLEBASTA SPAL и Basic Boy. Артисты данного коллектива не ограничивают себя жанровыми рамками и играют в так называемом стиле "клауд-рэп" (направление рэп-музыки, отличительными особенностями которого являются медленные биты, бессловесные вокальные семплы, в которых певцы гармонизируют, либо тянут длинные ноты, чтобы произвести эффект величественности). Парни уже работали с такими исполнителями, как: PHARAOH, Jeembo, Yung Trappa, Boulevard Depo. Killah TVETH.

Thomas MRAZ, настоящее имя Алмас Гатауллин. Творчество Томаса идеально подходит для создания EDM композиций (Electronic Dance Music – электронная танцевальная музыка). Звучание его магической музыки создает эффект полного отвлечения от смысла текста. Выступает на лейбле Оксимирона Booking Maсhine.

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