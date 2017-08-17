Константин Толкачев прокомментировал баттл Гнойного и Оксимирона

Раскованность и смелость, неотфильтрованная лексика, все это конечно, далеко от традиционной поэзии. Но ведь когда-то людей шокировали и выступления Маяковского, который в итоге стал одним из самых почитаемых поэтов серебряного века. И вообще история знает немало примеров, когда андеграунд становился мейнстримом. На фоне общего снижения интереса к «бумажной литературе» фактически вырос новый жанр поэзии, который нашел широкий отклик в массах. А для людей творческих появилась площадка для самовыражения и раскрытия своего потенциала. Хотя все написанное, конечно, не бесспорно, - сказал Константин Толкачёв.