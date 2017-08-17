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Уфимский музыкант вызвал на "версус-баттл" Константина Толкачева

17 августа 2017, 16:01
Председатель Курултая Башкирии пока не дал ответ на вызов.

Как сообщает Ufa-Room, известный уфимский музыкант и общественный деятель Харт Исхаков вызвал на словесную дуэль председателя Курултая Константина Толкачева. Этот вызов произошел после комментария Константина Толкачева по поводу нашумевшего баттла двух отечественных рэп-исполнителей Оксимирона и Гнойного.

Неожиданно для себя узнал, что Константин Толкачев любитель рэпа, поэтому я вызываю, вас, Константин Борисович, на словесную дуэль. Это я, тот самый человек, который заснял спящих депутатов на заседании в Госсобрании, и наверняка у вас есть ко мне вопросы. Я готов встретиться с вами и продемонстрировать своё превосходство, превосходство обычного человека над представителем власти. Вы будете моим Оксимироном, который при любом раскладе проиграет. Готовьтесь. - Харт Исхаков

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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