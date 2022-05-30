В Уфе самолет не смог подняться в воздух

В Уфе самолет не смог подняться в воздух
В Уфе самолет не смог подняться в воздух
30 мая, 14:55ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Причиной того, что в аэропорту «Уфа» самолет не смог подняться в воздух, стала техническая проблема, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Стало известно, что днем 29 мая в аэропорту «Уфа» воздушное судно RRJ-95 не смогло подняться в небо. Как уточняет телеграм-канал «Авиаинцидент», причиной тому послужили технические проблемы.

Так, взлет рейса «Уфа — Минеральные воды» был прерван из-за вибрации левого двигателя. Подчеркивается, что на стоянку самолет зарулил самостоятельно, а погодные условия и состояние взлетно-посадочной полосы пригодны к полетам.

Напомним, что в мае у самолета рейса «Минеральные воды — Уфа» при посадке была выявлена неисправность. Тем не менее, посадка прошла благополучно. После осмотра, судно было отстранено от полетов.

Похожая ситуация произошла на том же рейсе «Минеральные воды — Уфа», но несколькими днями ранее и на высоте более 1000 метров. Так, во время захода на посадку сработала индикация падения давления в гидросистеме «А». Судно также было отстранено от полетов.

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