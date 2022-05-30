В Уфе самолет не смог подняться в воздух

Похожая ситуация произошла на том же рейсе «Минеральные воды — Уфа», но несколькими днями ранее и на высоте более 1000 метров. Так, во время захода на посадку сработала индикация падения давления в гидросистеме «А». Судно также было отстранено от полетов.