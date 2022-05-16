У самолета из Минеральных Вод при посадке в аэропорту Уфы выявлена неисправность

У самолета из Минеральных Вод при посадке в аэропорту Уфы выявлена неисправность
У самолета из Минеральных Вод при посадке в аэропорту Уфы выявлена неисправность
16 мая, 19:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Неисправность самолета, летевшего из Минеральных Вод в Уфу, возникла при заходе на посадку в уфимский аэропорт, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Стало известно, что накануне, а именно утром 15 мая, у самолета при заходе на посадку в уфимском аэропорту была выявлена неисправность в работе механизма крыла на бортовом компьютере.

Так, самолет выполнял маршрут «Минеральные воды — Уфа». Отмечается, что посадка прошла благополучно и сигнал тревоги не объявлялся, тем не менее после осмотра специалистами ЛСТО ПАО «Аэрофлот» судно было отстранено от полетов.

Напомним, что накануне техническая неполадка произошла на борту самолета, летевшего по аналогичному маршруту - «Минеральные Воды — Уфа». К слову, обнаружилась неполадка на высоте более 1 000 метров над землей. В конечном итоге, судно было отстранено от полетов.

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