С летевшим в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей

Причиной для отстранения стала техническая неполадка, которая дала о себе знать, когда самолет находился на высоте более 1 000 метров над землёй, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

Ависудно, ранее выполнявшее рейс «Минеральные Воды — Уфа» отстранили от полётов. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». Причиной для отстранения стала техническая неисправность — давление в гидросистеме. Сообщается, что во время захода на посадку 12 мая сработала индикация падения давления в гидросистеме «А». Инцидент произошел, когда самолет находился на высоте 1066 метров. Отмечается, что пилоту удалось посадить самолет, на борту которого семь сотрудников экипажа, а также более сотни пассажиров. Техобслуживание выявило, что в гидросистемк «A» нарушена была герметичность гидроклапана. Напомним, ранее самолет, летевший рейсом «Москва — Оренбург» вынужден был совершить экстренную посадку в столице республики. О том, что произошло далее Mkset рассказал один из пассажиров, находившийся на борту самолёта во время посадки. Инцидент с вынужденной посадкой Mkset также прокомментировали в республиканской прокуратуре.

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