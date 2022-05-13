С летевшим в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей

С летевшим в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей
С летевшим в Уфу самолетом произошло ЧП на высоте более километра над землей
Вчера, 14:14ПроисшествияАзамат НуховФото: 1MI
Причиной для отстранения стала техническая неполадка, которая дала о себе знать, когда самолет находился на высоте более 1 000 метров над землёй, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент»

Ависудно, ранее выполнявшее рейс «Минеральные Воды — Уфа» отстранили от полётов. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Причиной для отстранения стала техническая неисправность — давление в гидросистеме. Сообщается, что во время захода на посадку 12 мая сработала индикация падения давления в гидросистеме «А». Инцидент произошел, когда самолет находился на высоте 1066 метров.

Отмечается, что пилоту удалось посадить самолет, на борту которого семь сотрудников экипажа, а также более сотни пассажиров. Техобслуживание выявило, что в гидросистемк «A» нарушена была герметичность гидроклапана.

Напомним, ранее самолет, летевший рейсом «Москва — Оренбург» вынужден был совершить экстренную посадку в столице республики. О том, что произошло далее Mkset рассказал один из пассажиров, находившийся на борту самолёта во время посадки.

Инцидент с вынужденной посадкой Mkset также прокомментировали в республиканской прокуратуре.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы