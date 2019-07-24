В Башкирии перевозчики будут обязаны установить в транспорте тахографы
Закон вступит в силу уже 1 ноября.
Депутаты Курултая приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения», закрепляющий понятие «тахограф», сообщили в пресс-службе госсобрания Башкирии.
В законе есть требования об обязательной установке тахографов на транспортные средства юридическими лицами и ИПшниками, которые осуществляют на территории республики деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.
Тахографы в непрерывном режиме регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей. Скорректировать эти данные невозможно.
Сейчас принятый закон подписан врио Главы республики и официально опубликован. Положения, связанные с понятием «тахограф», вступят в силу с 1 ноября 2019 года.
Ранее мы писали что власти Уфы намерены «устроить разнос пассажирским перевозчикам за автобусные гонки». Мэр города Ульфат Мустафин потребовал собрать руководителей автоперевозчиков, занимающихся обслуживанием пассажирских маршрутов в городе, и потребовать с них призвать к порядку водителей автобусов. В основном это касается маршруток.