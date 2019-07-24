В Башкирии перевозчики будут обязаны установить в транспорте тахографы

Депутаты Курултая приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения», закрепляющий понятие «тахограф», сообщили в пресс-службе госсобрания Башкирии.

В законе есть требования об обязательной установке тахографов на транспортные средства юридическими лицами и ИПшниками, которые осуществляют на территории республики деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.

Тахографы в непрерывном режиме регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей. Скорректировать эти данные невозможно.

Сейчас принятый закон подписан врио Главы республики и официально опубликован. Положения, связанные с понятием «тахограф», вступят в силу с 1 ноября 2019 года.