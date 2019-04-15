В Башкирии примут закон о тахографах

Закон предусматривает закрепление в Кодексе понятия «тахограф» и требования об обязательной установке тахографов на транспортные средства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Башкирии деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.