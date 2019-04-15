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В Башкирии примут закон о тахографах

15 апреля 2019, 11:52
Фото: Mkset.ru
Принятием закона власти намерены увеличить безопасность, в первую очередь, пассажирских перевозок.

На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая намерены рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Закон предусматривает закрепление в Кодексе понятия «тахограф» и требования об обязательной установке тахографов на транспортные средства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Башкирии деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.

– Тахографы в непрерывном режиме регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей. Скорректировать эти данные невозможно, – прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Законопроект повысит безопасность дорожного движения в республике. В первую очередь закон касается сферы пассажирских перевозок, в которой опасность причинения вреда здоровью граждан из-за несоблюдения, например, скоростного режима или режима отдыха водителей наиболее высока.

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