В Башкирии примут закон о тахографах

На ближайшем пленарном заседании депутаты Курултая намерены рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.
Закон предусматривает закрепление в Кодексе понятия «тахограф» и требования об обязательной установке тахографов на транспортные средства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Башкирии деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.
– Тахографы в непрерывном режиме регистрируют информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, режиме труда и отдыха водителей. Скорректировать эти данные невозможно, – прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Законопроект повысит безопасность дорожного движения в республике. В первую очередь закон касается сферы пассажирских перевозок, в которой опасность причинения вреда здоровью граждан из-за несоблюдения, например, скоростного режима или режима отдыха водителей наиболее высока.