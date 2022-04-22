Реконструкция Уфимского цирка откладывается

Все дело в том, что на реконструкцию цирка необходимы средства именно из федерального бюджета, а заявку на данные цели пока не одобрена, сообщает Минкульт Башкирии.

Стало известно, что реконструкция Уфимского цирка пока откладывается. Как поясняет Министерство культуры Башкирии, цирк в Уфе является федеральной собственностью, а конкретно филиалом ФКП «Росгосцирк» и потому реконструкция здания начнется тогда, когда головная компания получит средства из федерального бюджета. Отмечается, что реконструкция Уфимского цирка, как объекта федерального значения, будет осуществляться полностью за счет федерального бюджета. Однако заявку на данные цели пока не одобрили. Так, по данным ведомства, Министерство культуры России рассматривает заявку на включение Уфимского госцирка в объекты федеральной инвестпрограммы 2023–2025 годов. Напомним, что Уфимский цирк признали аварийным и закрыли еще в 2017 году и планировали завершить реконструкцию в 2018 году. К слову, здание не ремонтировалось с момента основания в 1968 году. Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации комплекса зданий Уфимского госцирка. Так, согласно проекту, после реконструкции цирк должен будет вмещать 1 600 зрителей, также будут предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. К слову, на проект реконструкции цирка планировали выделить 7 миллионов рублей.

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