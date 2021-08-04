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В Уфе приступят к реконструкции здания закрытого Госцирка

4 августа 2021, 13:55
Фото: 1MediaInvest
Ремонт здания планировали сделать ещё пять лет назад.

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации комплекса зданий Уфимского государственного цирка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, планируется обновить внешний и внутренний облик главного здания. Согласно проекту, полностью заменят кровельное покрытие и металлические витражные конструкции, но сохранят рисунки витражей, восстановят конструкции балкона и утеплят фасады, украсив их слюдой и молотым фракционированным кварцем. Внутреннюю отделку полностью поменяют, зрительный зал будет отделан современными акустическими материалами.

После ремонта цирк будет вмещать 1 600 зрителей. Причём в зале появятся места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Средства на ремонт цирка выделят из федерального бюджета.

Напомним, цирк закрыли на ремонт в 2017 году. Закрытия в течение полугода добивалась прокуратура, поскольку здание было в аварийном состоянии — с момента своего основания в 1968 году в цирке не проводили ни одного капитального ремонта. В 2019 году здание признали памятником истории и культуры регионального значения, требующим охраны.

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