В Уфе приступят к реконструкции здания закрытого Госцирка

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации комплекса зданий Уфимского государственного цирка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, планируется обновить внешний и внутренний облик главного здания. Согласно проекту, полностью заменят кровельное покрытие и металлические витражные конструкции, но сохранят рисунки витражей, восстановят конструкции балкона и утеплят фасады, украсив их слюдой и молотым фракционированным кварцем. Внутреннюю отделку полностью поменяют, зрительный зал будет отделан современными акустическими материалами.
После ремонта цирк будет вмещать 1 600 зрителей. Причём в зале появятся места для людей с ограниченными физическими возможностями.
Средства на ремонт цирка выделят из федерального бюджета.
Напомним, цирк закрыли на ремонт в 2017 году. Закрытия в течение полугода добивалась прокуратура, поскольку здание было в аварийном состоянии — с момента своего основания в 1968 году в цирке не проводили ни одного капитального ремонта. В 2019 году здание признали памятником истории и культуры регионального значения, требующим охраны.