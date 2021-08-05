На проект реконструкции Госцирка в Уфе выделят 7 миллионов рублей

На корректировку проекта реконструкции здания Уфимского государственного цирка на проспекте Октября выделят 7 миллионов рублей, следует из распоряжения Госкомитета Башкирии по предпринимательству.
Из бюджета Башкирии предоставят субсидию Научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики, который и займётся изменением проекта.
Напомним, накануне Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации цирка. Здание учреждения обновят как внешне, так и внутри. После ремонта зрительный зал будет вмещать в себя 1 600 зрителей.
Цирк был закрыт на ремонт в 2017 году. Здание находилось в аварийном состоянии, поскольку его не ремонтировали с момента своего основания в 1968 году. Ремонт планировали завершить в 2018 году, но этого так и не произошло. В 2019 году цирк был признан памятником истории и культуры регионального значения, который теперь охраняется.