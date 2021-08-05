mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На проект реконструкции Госцирка в Уфе выделят 7 миллионов рублей

5 августа 2021, 08:16
Фото: 1MediaInvest
Финансирование будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета.

На корректировку проекта реконструкции здания Уфимского государственного цирка на проспекте Октября выделят 7 миллионов рублей, следует из распоряжения Госкомитета Башкирии по предпринимательству.

Из бюджета Башкирии предоставят субсидию Научно-производственному центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики, который и займётся изменением проекта.

Напомним, накануне Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и реставрации цирка. Здание учреждения обновят как внешне, так и внутри. После ремонта зрительный зал будет вмещать в себя 1 600 зрителей.

Цирк был закрыт на ремонт в 2017 году. Здание находилось в аварийном состоянии, поскольку его не ремонтировали с момента своего основания в 1968 году. Ремонт планировали завершить в 2018 году, но этого так и не произошло. В 2019 году цирк был признан памятником истории и культуры регионального значения, который теперь охраняется.

Материалы по теме
Стало известно, когда в Уфе откроется отремонтированный ГосциркВ Уфе приступят к реконструкции здания закрытого Госцирка
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48